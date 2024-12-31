جزيرة كيريتيماتي تتقدم دول العالم في استقبال 2025

استقبلت جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ، العام الجديد بالفعل، فيما تستعد باقي الدول في أنحاء العالم لاستقباله. يشار إلى أن كيريتيماتي، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ، يقطنها نحو 5000 شخص، هي جزء من جمهورية كيريباتي ودائما ما تكون أول موقع مأهول بالسكان يبدأ العام الجديد في منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء).

وفي الوقت الذي لم يتم التخطيط لأية فعاليات للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في كيريتيماتي، تقام عروض الألعاب النارية والتجمعات في الهواء الطلق بأماكن أخرى من المحيط الهادئ. وكأول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، ستضيء معالم أوكلاند ، أكبر مدينة في نيوزيلندا ، في منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).

وبعد ذلك بساعتين، ستتجه الأنظار إلى سيدني، حيث ستضيء سماء الميناء الأسترالي بعروض احتفالية ضخمة. ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص العرض، حيث سيتم إطلاق أكثر من 9 أطنان من الألعاب النارية طوال الليل.. بينما ستكون ساموا الأميركية آخر منطقة تستقبل عام 2025.