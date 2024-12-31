هانز زيمر.. حفل أسطوري في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم هانز زيمر، المؤلف الموسيقي العالمي الحائز العديد من جوائز الأوسكار، حفله الموسيقي العالمي الشهير «هانز زيمر لايف» للمرة الأولى في أبوظبي، وذلك يوم 31 مايو 2025 في «الاتحاد أرينا» على جزيرة ياس، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.



على وقع الأنغام المذهلة لفرقته الموسيقية والأداء المبهر للراقصين وضيوف الحفل، سيأخذ هانز زيمر الجماهير في رحلة ممتعة عبر مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما، ومن بينها «بين النجوم» و«الأسد الملك» و«كثيب» وغيرها.



وفي لفتةٍ خاصة، سيحتفي زيمر خلال الحفل بالدور المهم الذي لعبته أبوظبي في صناعة فيلم «كثيب» بجزأيه الأول والثاني، حيث تم تصوير مشاهد رئيسة منهما في الإمارة، وهذا الارتباط الاستثنائي سيجعل من الحفل تجربة لا تُنسى لعشاق الفيلم.



وقال هانز زيمر «متحمس للغاية لتقديم عرضي العالمي لأول مرة في المدينة التي تم فيها تصوير الجزء الثاني من فيلم «ديون»، والتي كانت مصدر إلهام للموسيقى التصويرية، هذه هي محطتنا الأخيرة في جولة هانز زيمر لايف، ونحن في غاية الحماس لإنهاء جولتنا العالمية في أبوظبي».



ولتقديم عرض متكامل، يتشارك زيمر خشبة المسرح مع الأصوات الأصلية وراء الموسيقى التصويرية لأفلام «ديون» و«المصارع» و«الأسد الملك»، إلى جانب مجموعة من أبرز العازفين وفناني الأداء العالميين.





وقد اشتهر هانز زيمر بقدرته المذهلة على دمج التوزيع الموسيقي الأوركسترالي مع التكنولوجيا المتطورة، مما أتاح له تقديم مفهومٍ جديد في عالم الموسيقى التصويرية السينمائية، فلامست موسيقاه قلوب الملايين حول العالم، وتتجلى هذه الطاقة الإبداعية اليوم في العرض العالمي «هانز زيمر لايف»، والذي يتخطى فيه زيمر مفهوم الحفلات الكلاسيكية الاعتيادية ليقدم احتفالية مبهرة متعددة الأبعاد تتخللها عروض ضوئية رائعة، وتجربة موسيقية تتحدى الأنماط التقليدية، وبذلك يتاح للضيوف الاستمتاع بليلة لا تُنسى حافلة بالمفاجآت.