الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هانز زيمر.. حفل أسطوري في أبوظبي

هانز زيمر في إحدى حفلاته
31 ديسمبر 2024 18:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
451 طلب مشاركة بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
هيئة تدريس «تنمية الطفولة» مقيّمون معتمدون

يقدم هانز زيمر، المؤلف الموسيقي العالمي الحائز العديد من جوائز الأوسكار، حفله الموسيقي العالمي الشهير «هانز زيمر لايف» للمرة الأولى في أبوظبي، وذلك يوم 31 مايو 2025 في «الاتحاد أرينا» على جزيرة ياس، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.

على وقع الأنغام المذهلة لفرقته الموسيقية والأداء المبهر للراقصين وضيوف الحفل، سيأخذ هانز زيمر الجماهير في رحلة ممتعة عبر مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما، ومن بينها «بين النجوم» و«الأسد الملك» و«كثيب» وغيرها.

وفي لفتةٍ خاصة، سيحتفي زيمر خلال الحفل بالدور المهم الذي لعبته أبوظبي في صناعة فيلم «كثيب» بجزأيه الأول والثاني، حيث تم تصوير مشاهد رئيسة منهما في الإمارة، وهذا الارتباط الاستثنائي سيجعل من الحفل تجربة لا تُنسى لعشاق الفيلم.

وقال هانز زيمر «متحمس للغاية لتقديم عرضي العالمي لأول مرة في المدينة التي تم فيها تصوير الجزء الثاني من فيلم «ديون»، والتي كانت مصدر إلهام للموسيقى التصويرية، هذه هي محطتنا الأخيرة في جولة هانز زيمر لايف، ونحن في غاية الحماس لإنهاء جولتنا العالمية في أبوظبي».

ولتقديم عرض متكامل، يتشارك زيمر خشبة المسرح مع الأصوات الأصلية وراء الموسيقى التصويرية لأفلام «ديون» و«المصارع» و«الأسد الملك»، إلى جانب مجموعة من أبرز العازفين وفناني الأداء العالميين.


وقد اشتهر هانز زيمر بقدرته المذهلة على دمج التوزيع الموسيقي الأوركسترالي مع التكنولوجيا المتطورة، مما أتاح له تقديم مفهومٍ جديد في عالم الموسيقى التصويرية السينمائية، فلامست موسيقاه قلوب الملايين حول العالم، وتتجلى هذه الطاقة الإبداعية اليوم في العرض العالمي «هانز زيمر لايف»، والذي يتخطى فيه زيمر مفهوم الحفلات الكلاسيكية الاعتيادية ليقدم احتفالية مبهرة متعددة الأبعاد تتخللها عروض ضوئية رائعة، وتجربة موسيقية تتحدى الأنماط التقليدية، وبذلك يتاح للضيوف الاستمتاع بليلة لا تُنسى حافلة بالمفاجآت.

 

أبوظبي
الموسيقى
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
اليوم 20:10
كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق
الرياضة
كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق
اليوم 20:15
برشلونة وأولمو يصارعان البند «130.2» في الساعات الأخيرة
الرياضة
برشلونة وأولمو يصارعان البند «130.2» في الساعات الأخيرة
اليوم 20:13
هزاع بن زايد: كل عام والإمارات وأهلها إلى مزيد من الإنجازات
علوم الدار
هزاع بن زايد: كل عام والإمارات وأهلها إلى مزيد من الإنجازات
اليوم 20:07
واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث
الرياضة
واين روني.. المهمة انتهت مع بليموث
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©