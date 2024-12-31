«عجلة الشمس».. إطلالة بانورامية على الكثبان الذهبية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تُعد «عجلة فيريس الأيقونية» في منطقة «شمس ليوا»، من أبرز المعالم الترفيهية في «قرية ليوا»، ضمن فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، إذ توفر العجلة للزوار من مختلف الجنسيات والأعمار فرصة الاستمتاع بإطلالات خلابة على صحراء ليوا الساحرة، ما يجعلها تجربة لا تُنسى للعائلات والأصدقاء.

تضيء منطقة «شمس ليوا» على جمال الطبيعة الصحراوية عبر «عجلة فيريس» التي توفر إطلالة بانورامية على الكثبان الذهبية، وتمتد إلى الساحات الشاسعة خارج «قرية ليوا»، وتتميز بدورانها بطيء الإيقاع، الذي يمنح للزوار فرصة للتأمل في جمال الصحراء، والتقاط الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء.

يبلغ ارتفاع «عجلة فيريس» عشرات الأمتار، وتُجهز بـ 24 مقصورة مريحة ومغلقة لضمان أمان الركاب، وتتيح المقصورة الواحدة خوض رحلة لعائلة مكونة من 6 أشخاص لمدة 9 دقائق في كل رحلة، وتمنح إطلالتين مختلفتين، الأولى نهارية، وتظهر جماليات الكثبان الرملية وصحراء ليوا، لاسيما أن القرية تقع في منخفض، وتحيط بها الكثبان الرملية وتدرجاتها الجمالية، ما يرسم لوحة بصرية فنية تغذي العين وتثري التجربة، أما التجربة الليلية لـ «عجلة فيريس»، فتأسر الزوار، من خلالها بعيش أجواء متوهجة وسط المحيط المضيء بجمال الإضاءات وتنوع ألوانها.



توثيق اللحظات

وأشاد عدد من الزوار بتجربة «عجلة فيريس الأيقونية»، حيث أكدت هاجر علي، أنها وجهة مميزة لالتقاط الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء، وتوثيق أجمال اللحظات وسط الكثبان الذهبية، فيما أوضح جاسم محمد أنها تمنح الركاب فرصة للاستمتاع بمشاهدة صحراء ليوا الساحرة وتوفير ذكريات سعيدة للعائلات والأصدقاء، وأشار منصور الحمادي إلى أنها تجربة مميزة ورحلة ممتعة ضمن الأجواء الشتوية الخلابة، وتوفر إطلالة مختلفة على صحراء ليوا.



أنشطة تراثية

تواصل «قرية ليوا» تقديم أنشطة تراثية وفعاليات ترفيهية استثنائية للزوار، في مناطقها الست، مثل «سوق»، التي تحتفي بالحرف اليدوية والمنتجات المحلية، و«وناسة» المخصصة للعائلات، التي تقدم أنشطة وورش عمل ممتعة للأطفال والكبار، و«طرب ليوا» التي تقدم عروضاً موسيقية، و«الأدرينالين» المخصصة لعشاق السرعة والمغامرة، و«شمس ليوا» التي تسلط الضوء على جمال الطبيعة الصحراوية، و«الميدان» التي تزخر بأجواء المسابقات الودية والألعاب والتحديات لمختلف الأعمار.