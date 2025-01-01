إيلون ماسك يعتمد اسماً مستعاراً لحسابه على "إكس"

أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك تساؤلات كثيرة، بتغييره الثلاثاء، اسمه على حسابه عبر منصة "إكس" إلى "كيكيوس ماكسيموس" .Kekius Maximus

كذلك استبدل رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" الذي بات أحد أبرز مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صورته على حسابه، معتمدا صورة "بيبيه ذي فروغ" Pepe the Frog، وهي شخصية رسوم متحركة شهيرة.

ولم يقدم أغنى رجل في العالم والذي استحوذ على شبكة "تويتر" وغيّر اسمها إلى "إكس" عام 2022، أي تفسير لهذه التغييرات التي أثارت الضجة.

وقبل تغيير اسمه المستعار، نشر ماسك إعلانا على "إكس" جاء فيه "سيصل كيكيوس ماكسيموس قريبا إلى المستوى 80 في PoE"، ويرجّح أن تكون PoE إشارة إلى لعبة الفيديو الشهيرة "باث أوف إكزايل" Path of Exile.



