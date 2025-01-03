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الترفيه

مهرجان عجمان للمأكولات.. فعاليات ترفيهية وأجواء مميزة

مهرجان عجمان للمأكولات.. فعاليات ترفيهية وأجواء مميزة
3 يناير 2025 14:16

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية  بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان مساء أمس فعاليات مهرجان عجمان للمأكولات، التي تم تنظيمها على مدار سبعة أيام متواصلة.

 

وشهد المهرجان، أحد أبرز الفعاليات الترفيهية والاقتصادية في الإمارة، حضوراً كبيراً تجاوز 10 آلاف زائر، وسط أجواء مميزة جمعت بين المتعة والمرح والتجارب الغنية.

 

وشارك في المهرجان أكثر من 30 عارضاً قدموا مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، تشمل المأكولات الشعبية والعالمية والمشاريع الناشئة المبتكرة في مجال الطعام ، وحرص العارضون على تقديم تجارب تذوق استثنائية للزوار، ما جعل المهرجان منصة مثالية للتفاعل بين روّاد الطعام والجمهور.

 

وتميز المهرجان بجدول حافل بالأنشطة التفاعلية، حيث شمل ورش تعليمية في  "فن الطبخ" و"صناعة الشوكولاتة"، التي أُقيمت تحت إشراف متخصصين، فيما استمتع الأطفال بمجموعة من الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك الرسم على الوجه ، واللقاء مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة، وعروض الأغاني التي أضفت أجواء من البهجة.

 

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كما شهد  المهرجان احتفالا مميزا برأس السنة الميلادية ، تضمن عروضاً موسيقية وألعاباً نارية أضاءت سماء عجمان.

 

وأعرب الزوار عن إعجابهم بالتنظيم المميز وتنوع الأنشطة، مشيرين إلى أن المهرجان قد نجح في أن يكون وجهة ترفيهية مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء.

 

ويعد مهرجان عجمان للمأكولات جزءاً من جهود الإمارة لتعزيز السياحة والاقتصاد وتنظيم الفعاليات، التي تسهم في تهيئة بيئة حيوية تدعم المشاريع الناشئة وتوفر تجربة استثنائية للمجتمع المحلي والزوار من مختلف أنحاء الدولة وتعزز جودة الحياة.

المصدر: وام
مهرجان عجمان للمأكولات
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