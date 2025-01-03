«إبي» يحيي ثانية أمسيات «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد) يحيي الفنان العالمي إبراهيم حميدي، المعروف بـ «إبي»، غداً، ثانية حفلات «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر، حتى فبراير 2025، على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وتجمع كوكبة من ألمع النجوم العرب والعالميين.



يشتهر «إبي» بصوته القوي وشعبيته الواسعة، وبأسلوبه الفريد على مزج الموسيقى الفارسية الأصيلة بموسيقى البوب الغربية والإيقاعات اللاتينية، ما يجعله من أبرز الأسماء الفنية في العالم. ومن المقرر أن يؤدي في الحفل باقة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ 5 عقود، ومنها «شابزاده»، «غيسيه إيشغ» و«بيتشاك».

وقال «إبي»: «إنني متحمس للغاية لإقامة حفلي في أبوظبي، وبصفتي فناناً، فأنا أقدر المسارح الكبيرة والمذهلة، وبلا شك، فإن مسرح جزيرة السعديات، أحد أجمل المسارح التي رأيتها في حياتي».