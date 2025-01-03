هيكل خشبي لـ«إكسبو أوساكا»

اوساكا (أ ف ب)

اختارت اليابان هيكلاً خشبياً ضخماً أطلقت عليه اسم «الحلقة الكبرى» ليكون رمزاً لمعرض «إكسبو أوساكا الدولي 2025».

وصمم الياباني سو فوجيموتو الهيكل تحية للتاريخ المعماري لبلاده، ويبلغ محيطه كيلومترين، وسيحيط بالعشرات من الأجنحة الوطنية خلال الفترة من 13 أبريل إلى13 نوفمبر من العام الجاري، خلال المعرض العالمي.

واستخدم فوجيموتو في إنشاء الموقع تقنيات تجميع تقليدية للأعمدة الخشبية مستوحاة من المنصة المرتفعة لمعبد كيوميزو بالقرب من كيوتو.

وقال: المعرض «فرصة جميلة وثمينة تلتقي فيها الكثير من الثقافات المختلفة».