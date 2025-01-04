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وفاة عميدة سن البشرية اليابانية توميكو

توميكو إيتوكا أكبر معمرة في العالم
4 يناير 2025 13:50

أعلن مسؤول بمدينة آشيا اليابانية اليوم السبت وفاة توميكو إيتوكا، أكبر معمرة في العالم، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن عمر ناهز 116 عاما.
وقال يوشيتسوجو ناجاتا وهو مسؤول عن سياسات المسنين إن إيتوكا توفيت في 29 ديسمبر، في دار رعاية، في أشيا، بمقاطعة هيوجو، بوسط اليابان. يذكر أن إيتوكا، التي كانت تحب الموز ومشروب كالبيس الياباني بنكهة الزبادي، ولدت في 23 مايو 1908 . وأصبحت أكبر شخص معمر، في العام الماضي، بعد وفاة ماريا برانياس عن عمر ناهز 117 عاما، حسب مجموعة أبحاث الشيخوخة. وتزوجت أيتوكا عندما كانت في العشرين من عمرها وأنجبت ابنتين وولدين، حسب موسوعة جينيس.  

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المصدر: وكالات
اليابان
معمرة
موسوعة جينيس
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