هنا الزاهد.. صيدلانية تخضع لـ «إقامة جبرية»

محمد قناوي (القاهرة)

انتهت هنا الزاهد من تصوير دورها في مسلسل «إقامة جبرية»، الذي تنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتقدم خلاله شخصية صيدلانية، تعاني اضطرابات نفسية، وتلجأ لإحدى الطبيبات للعلاج، وتقع في غرام ابن الطبيبة، وهو بطل عالمي في السباحة. يشارك في بطولة المسلسل محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، وثراء جبيل، تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج.

وقالت هنا الزاهد إنها تقوم حالياً بتصوير دورها في فيلم «الشاطر» مع أمير كرارة ومصطفى غريب وعادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي. فيما تنتظر الزاهد عرض فيلم «ري ستارت» بطولة تامر حسني ومحمد ثروت وباسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وتجسد خلاله شخصية فتاة شعبية، تعيش قصة حب لا تخلو من العقبات. وعبّرت الزاهد عن سعادتها بردود الفعل تجاه دورها في فيلم «بضع ساعات في يوم ما» الذي انطلق عرضه، وتعتبره من الأعمال المهمة في مشوارها، عن رواية بنفس الاسم لمحمد صادق الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج عثمان أبو لبن، ويدور حول مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات، ويتناول مجموعة من القصص الرومانسية، بتفاصيل مختلفة.

وكشفت الزاهد عن سبب خروجها من السباق الدرامي الرمضاني، رغم انتهاء جزء كبير من التحضيرات الخاصة بمسلسلها «نسخة واحدة لا تكفي»، والتعاقد مع فريق العمل، قائلة إن الشركة المنتجة قررت تأجيل التصوير لأن العمل يحتاج لتجهيزات جرافيك كثيرة.

