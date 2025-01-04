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الترفيه

مصطفى شعبان.. «حكيم باشا»

مصطفى شعبان.. «حكيم باشا»
4 يناير 2025 19:47

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يستعد مصطفى شعبان للمشاركة في موسم رمضان 2025، بمسلسل «حكيم باشا»، مجسداً لأول مرة شخصية صعيدية، تتسم بالحنكة والقوة، في عمل درامي يتعرض لمافيا تجارة الآثار، والمسلسل بطولة محمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، الذي بدأ في تصوير المشاهد الأولى من العمل. وكشف مصطفى شعبان عن استعداده للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب 14 عاماً، حيث كان فيلم «الوتر» آخر أعماله عام 2010، وعبّر عن حماسه بقوله «قريباً سأعود للسينما، وسنعلن عن تفاصيل المشروع فور بدء التصوير». وعن مشروع فيلم «حتى لا يطير الدخان» الذي تأجل بسبب انشغال فريق العمل، قال شعبان «هذا العمل حلم من أحلامي، وما زال على قائمة مشاريعي المستقبلية».
 

مصطفى شعبان
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