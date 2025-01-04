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«شهادة معاملة أطفال» يُعيد هنيدي إلى دراما رمضان

«شهادة معاملة أطفال» يُعيد هنيدي إلى دراما رمضان
4 يناير 2025 21:34

سعيد ياسين (القاهرة)
يعود محمد هنيدي إلى الدراما الرمضانية، بعد غياب 6 سنوات، من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، الذي يدور في إطار كوميدي حول مجموعة قصص واقعية، ويجسد فيه شخصية محامٍ يعيش في حي شعبي، ويواجه ظروفاً صعبة في حياته الشخصية والعملية، ويجد ضالته في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. يشارك في البطولة محمد ثروت وصبري فواز وسما إبراهيم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.
من ناحية أخرى، قرر محمد هنيدي تأجيل تصوير الجزء الثاني من «أرض النفاق» الذي لم ينتهِ المؤلف من كتابته، ويواصل من خلاله تجسيد شخصية الموظف البسيط «مسعود»، الذي يواجه خلافات مع زوجته، ويتعرف على شخص يبيع له «الأخلاق» على هيئة أقراص، ليكتشف حياة جديدة. وعلى صعيد السينما، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم «الجواهرجي» الذي انتهى من تصويره قبل عامين وتأجل لأسباب تسويقية، ويشاركه بطولته منى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.
يُذكر أن هنيدي قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية، ومنها «ع الأصل دور» و«ناس وناس»، و«البخيل وأنا»، وغيرها، بجانب فوازير «أبيض وأسود»، و«حاجات ومحتاجات»، ومسلسل الرسوم المتحركة «سوبر هنيدي».
 

محمد هنيدي
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