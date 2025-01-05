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الترفيه

سمكة تونة بـ 1.34 مليون دولار

سمكة تونة بـ 1.34 مليون دولار
5 يناير 2025 13:21

بيعت سمكة تونة زرقاء الزعنفة في اليابان الأحد بنحو 1.34 مليون دولار خلال مزاد رأس السنة التقليدي على التونة في طوكيو.

 


ودفعت مجموعة "أونوديرا غروب" لمطاعم السوشي المرموقة والحاصلة على نجوم من دليل "ميشلان" 207 ملايين ين (1.34 مليون دولار) في مقابل السمكة التي يبلغ وزنها 276 كيلوغراماً، والتي تم اصطيادها في أوما بمقاطعة أوموري (شمال اليابان).

ودفع صاحب المطعم نحو نصف هذا المبلغ (114 مليون ين) العام المنصرم لشراء لقاء سمكة مماثلة.



 

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لكن المبلغ القياسي يعود إلى عام 2019 وهو 333.6 مليون ين (2.8 مليون دولار في ذلك الوقت)، وقد دفعه كيوشي كيمورا الذي يصف نفسه بـ"ملك التونة" لقاء سمكة تزن 278 كيلوغراماً.

المصدر: وكالات
اليابان
مزاد
سمكة تونة
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