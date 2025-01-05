«إيبي» يُطرب جمهور «ليالي السعديات» بأجمل أغانيه

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا المطرب الإيراني إبراهيم حميدي «إيبي» حفلاً موسيقياً رائعاً يوم أمس (4 يناير 2025)، حمل عنوان المتعة لجمهور «ليالي السعديات»، ضمن سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تنظمها «حياكم أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

شدا «إيبي»، المعروف بلقب «ذا فويس»، بباقة من أشهر أغانيه، من بينها «ستاره های سربی» و«نازي ناز كن» و«خانم كُل»، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الجمهور من مختلف الأعمار؛ نظراً لمسيرته الفنية الطويلة على مدار خمسة عقود.

وخاطب «إيبي» جمهوره في أبوظبي قائلاً «شكراً لوجودكم معي في أبوظبي، أتمنى أن تكون هذه ليلة لا تنسى». وتُعد سلسلة الحفلات الموسيقية الحية إحدى أبرز فعاليات أجندة أبوظبي التي تتضمن جدولاً كبيراً ومتنوعاً من التجارب والعروض العائلية والفنية والرياضية والمهرجانات الثقافية على مدار العام. ويوفر المسرح المفتوح، الذي يحتضن الحفلات، إطلالات مذهلة على جزيرة السعديات ومعالمها والمنطقة الثقافية في السعديات، فيما يستمتع الجمهور بخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات تقدمها مجموعة من المطاعم المفضلة، من بينها مطعم «بت فاير» للبيتزا، والمطعم المكسيكي «ليلا تاكيريا»، ومطعم «البرجر» الحائز جوائز «إليفن جرين»، و«نو وير كافيه»، المختص بأشهى أصناف القهوة والحلويات، وأبتيتود كافيه.

وتتواصل حفلات «ليالي السعديات» على مدار الأسابيع المقبلة، والتي يحييها كل من المطرب وكاتب الأغاني الكندي مايكل بوبليه يوم 16 يناير الجاري، وفرقة لينينجراد الروسية يوم 24 يناير، وفرقة بويز تو مين الأميركية يوم 25 يناير، والموسيقار المصري عمر خيرت يوم 1 فبراير المقبل، ونجمة البوب الأميركية كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير المقبل.

