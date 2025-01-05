الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«التوت الإماراتي».. من العين  إلى الأسواق العالمية

«التوت الإماراتي».. من العين  إلى الأسواق العالمية
6 يناير 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«سوق المزارعين» بدبي منصة لدعم المنتجات المحلية
العين والشارقة.. «التعادل العاشر»!

على امتداد عشرات الهكتارات، وتحت مظلة بيوت بلاستيكية مصممة وفق أحدث التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، تنتج مزرعة الفوعة في مدينة العين، أصنافاً يانعة من التوت الأزرق الإماراتي بمواصفات عالية الجودة أهّلته ليحجز مكانه بجدارة على مائدة الأسواق العالمية، مع إسهامه الكبير في منظومة الأمن الغذائي التي تتبناها الدولة، بما يلبي متطلبات السوق الداخلي من المنتجات الزراعية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فضلاً عن تحقيق الطموح الإماراتي بتصدير المنتجات الزراعية من مزارع الدولة إلى العالم.

العين
التوت
الزراعة
التوت الأزرق
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
فتاتان فلسطينيتان قرب موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
متحدثة «الأونروا» لـ«الاتحاد»: الحرب على غزة الأشرس في العصر الحديث
6 يناير 2025
دوار برج الساعة القديم على طول شارع القوتلي في منطقة الحميدية بحمص (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها
6 يناير 2025
رئيس بعثة «أونمها» مع فريق نزع الألغام في الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة توثق مقتل وإصابة 13 مدنياً بألغام «الحوثي» في الحديدة خلال ديسمبر
6 يناير 2025
ميلوني مع ترامب في منتجعه بفلوريدا، ومعهما السناتور ماركو روبيو (يمين) ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم مايك والتز (يسار) (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميلوني تعزز العلاقات مع ترامب خلال زيارة لفلوريدا
6 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©