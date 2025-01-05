كبار المواطنين.. شباب «فوق الستين»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس في جزيرة «المارية أكتيف» بالعاصمة أبوظبي فعاليات مشروع «كرة القدم لكبار المواطنين»، ضمن حزمة مشاريع اتفاقية الشراكة المجتمعية، والتي كانت أُطلقت بالتعاون بين رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي.

ويهدف المشروع الذي أقيمت فعالياته يومي 4 و5 يناير الجاري لتحسين جودة حياة كبار المواطنين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعلى برامج الصحة واللياقة البدنية، وتقليل المشاكل الصحية والمساهمة في بناء بيئة مجتمعية أكثر صحة. وشهدت البطولة مشاركة فعّالة من كبار المواطنين من عمر 60 سنة فما فوق.