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شيخة الجابري تكتب: مبادرات الشيخة هند الاجتماعية

شيخة الجابري تكتب: مبادرات الشيخة هند الاجتماعية
6 يناير 2025 01:20

البرنامج الأسري الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والذي جاء تحت عنوان «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، يُعد من أهم البرامج التي تُكمل حزمة الخدمات والمبادرات الاجتماعية التي تتبناها الدولة وتهدف من وراء إطلاقها إلى توفير الحياة الكريمة والمُستقرة للأسرة الإماراتية، من خلال تشجيع الشباب على الزواج ودعمهم وتقديم الرعاية الاجتماعية التي تحقق لهم ما يصبون إليه من طموحات وصولاً إلى صون المكتسبات الوطنية، وتعزيز تلاحم المجتمع.
يُعد البرنامج كما جاء في وثيقة إطلاقه «مبادرة شاملة تهدف إلى دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسرة، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، من خلال تقديم دعم مادي، واجتماعي، وتثقيفي»، وينسجم البرنامج مع الرؤية الاستراتيجية لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة لجعل الأسرة الإماراتية في دبي الأسعد، والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.
ومن أهم المميزات التي يحملها البرنامج والتي تعد خدمات نوعية وتشجيعية وتحفيزية للشباب وللأسر في دبي، إجازة زواج للزوجين العاملين في القطاع الحكومي في إمارة دبي لمدة 10 أيام مدفوعة الأجر، وتطبيق «العمل عن بُعد» أيام الجمعة للأمهات لمدة عام بعد الانتهاء من إجازة الوضع، ولنا أن نتصور كيف يمكن لمثل هذه المبادرة أن تشجّع الشباب على الزواج وعلى الإنجاب كذلك، مما يصب في جهود تحسين وضع التركيبة السكانية، ورفد الدولة بأبناء في المستقبل يكونون قوة ناعمة تدفع بالتنمية نحو مسارات عديدة تعمل عليها الإمارات بشكل مستدام ومنهجية مدروسة.
وتضمنت مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم كذلك تخفيض الاستقطاع الشهري لقرض الإسكان للمستفيدين من برنامج «أعراس دبي»، على ألا يتعدى الدخل الشهري 30 ألف درهم، علماً بأن البرنامج يتميز بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسة، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان، وتقديم الدعم المالي للمستفيدين منها لتمكينهم ودعمهم خلال أيام الزواج الأولى، ويتم تخصيص الدعم المالي للزوج والزوجة، مما يسهم في تخفيف الأعباء والضغوطات المالية على الزوجين، وتوفير الاستقرار الأسري لهم.
شكراً لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أدام الله عزَّ الإمارات وعطاءات أبنائها وبناتها، اللهم آمين.

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