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الترفيه

الصين تستعد للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

الصين تستعد للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة
6 يناير 2025 12:19

 تحتفل الصين في 29 يناير الجاري بعيد الربيع، أو ما يعرف بالسنة القمرية الجديدة، الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر عام 2023 قراراً بإدراجه ضمن قائمة الأعياد الرسمية في الأمم المتحدة.

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وجاء هذا القرار تجسيداً للتقدير العالمي لتراث الشعوب وتثمينا للحضارة والثقافة الصينية.

وذكرت وكالة لأنباء الصينية ( شينخوا) أن الصين ستطلق حدثاً لتسوق السلع عبر الإنترنت يمتد لشهر احتفالاً بقرب حلول عيد الربيع.

وسوف يستمر الحدث الذي تطلقه وزارة التجارة وينظم بتوجيه من العديد من الإدارات الحكومية وجمعية المستهلكين الصينية خلال الفترة ما بين 7 يناير الجاري إلى 5 فبراير القادم.

ومع اقتراب موعد عيد الربيع أعلن قطاع السكك الحديدية في الصين أنه سوف يعزز نشاطه لتسهيل سفر الملايين الذين يعودون لمسقط رأسهم للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم.


المصدر: وكالات
السنة القمرية الجديدة
الصين
السنة القمرية
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