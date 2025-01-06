ليونيل ريتشي ينضم إلى «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن انضمام الفنان العالمي ليونيل ريتشي إلى قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الثانية من مهرجان «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تقام على مدار 3 أشهر في الهواء الطلق على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات بأبوظبي، ومن المقرر أن يحيي ريتشي حفله يوم 22 فبراير 2025 المقبل.

ريتشي الذي يعود مجدداً إلى أبوظبي، بعد آخر حفل أحياه عام 2016، وحصد 4 جوائز «جرامي»، وأحرزت أغنيته «ساي يو - ساي مي» جائزتي «أوسكار» و«جولدن جلوب» لأفضل أغنية أصلية، سيقدم خلال الحفل في «ليالي السعديات» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، منها «دانسينج أون ذا سيلينج» و«ثري تايمز أيه ليدي».