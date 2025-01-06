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ليونيل ريتشي ينضم إلى «ليالي السعديات»

ليونيل ريتشي ينضم إلى «ليالي السعديات»
6 يناير 2025 13:42

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن انضمام الفنان العالمي ليونيل ريتشي إلى قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الثانية من مهرجان «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تقام على مدار 3 أشهر في الهواء الطلق على مسرح مفتوح في جزيرة السعديات بأبوظبي، ومن المقرر أن يحيي ريتشي حفله يوم 22 فبراير 2025 المقبل.

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ريتشي الذي يعود مجدداً إلى أبوظبي، بعد آخر حفل أحياه عام 2016، وحصد 4 جوائز «جرامي»، وأحرزت أغنيته «ساي يو - ساي مي» جائزتي «أوسكار» و«جولدن جلوب» لأفضل أغنية أصلية، سيقدم خلال الحفل في «ليالي السعديات» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، منها «دانسينج أون ذا سيلينج» و«ثري تايمز أيه ليدي».

 

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