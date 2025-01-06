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الترفيه

كولدبلاي.. حفلات أسطورية في قلب أبوظبي

من حفل سابق لفرقة كولدبلاي
6 يناير 2025 17:03

أبوظبي (الاتحاد)

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يستقبل استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حفل فرقة كولدبلاي المنتظر الذي يتطلع له جمهور وعشّاق الفرقة بشغفٍ كبير هذا الشهر، في إطار جولة الفرقة العالمية «ميوزيك أوف ذا سفيرز»، وستقام الحفلات في 9 و11 و12 و14 يناير 2025، حيث ستفتح مناطق الحضور أبوابها لجميع الحضور في الساعة 3:00 ظهراً. بينما يبدأ الدخول إلى الاستاد في الساعة 5:00 عصراً.

تبدأ الأمسية بعرضٍ مميز للفنان الفرنسي شون، نجم الهيب هوب المعاصر في تمام الساعة 6:00 عصراً، تليه إليانا، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية الشهيرة بمزيجها الفريد من الموسيقى العربية والبوب، في الساعة 6:30 مساءً، وفي تمام الساعة 7:45 مساءً، يبدأ عرض كولدبلاي، حيث تعتلي الفرقة المسرح مع أداءٍ لا ينسى يتضمن مجموعة من أشهر أغانيهم، مع تأثيرات بصرية مذهلة تشكل جزءاً من جولة «ميوزيك أوف ذا سفيرز».

ولطالما كانت كولدبلاي ملتزمة بتقليل الأثر البيئي لجولاتها العالمية، وستتبع حفلات أبوظبي هذا النهج المستدام، حيث تشجّع الفعالية على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، مثل خدمة حافلات النقل من وإلى أماكن المواقف، للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون، ويتماشى هذا النهج المستدام مع جهود كولدبلاي في تقليل الفاقد والمساهمة في القضايا الخيرية المحلية.

 

مدينة زايد الرياضية
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