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الترفيه

تارا عماد.. «لأول مرة» يكشف حقائق زواجها

تارا عماد
6 يناير 2025 20:15

سعيد ياسين (القاهرة)

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تخوض تارا عماد تجربة البطولة السينمائية الأولى في مشوارها الفني، من خلال فيلم «لأول مرة»، وقالت إن أحداثه تدور في إطار رومانسي حول زوجين يكتشفان بعد 5 سنوات حقائق عن حياتهما، ومدى تأثير ذلك على حياتهما الزوجية.
الفيلم بطولة عمر الشناوي، ونبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام، ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري.
وتواصل تارا تصوير دورها في فيلم «درويش» مع عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفى غريب ومحمد شاهين، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويدور في إطار «الأكشن» والمطاردات، حول مغامرات محتال يتمتع بشخصية جذابة، ويعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، وتجسد فيه شخصية فتاة تقوم بعدد من المغامرات في أربعينيات القرن الماضي.
وتنتظر تارا عرض فيلمين انتهت من تصويرهما مؤخراً، الأول «شريط 6» مع خالد الصاوي وأحمد خالد صالح وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا وأزمات الشباب، والثاني «الجواهرجي» مع محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، وتدور أحداثه حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف الحرجة بسبب زوجته.
وأوضحت تارا عماد أنها تشارك في سباق رمضان المقبل، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «جودر» مع ياسر جلال، تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، وتجسد فيه شخصية الأميرة «جوهرة».

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