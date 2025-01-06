أكرم حسني.. «الكابتن» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة) يخوض الممثل المصري أكرم حسني، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الكابتن»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يقدم شخصية «طيار» يواجه العديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، والعمل يتكون من 15 حلقة، قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وبطولة أحمد الرافعي، وآية سماحة. ويواصل أكرم حسني تصوير دوره في فيلم «زوجة رجل مش مهم»، الذي تدور أحداثه حول رجل يعاني مرض حب الظهور، معتقداً أن الآخرين يرونه شخصية مهمة، في حين أنه لا يملك أي ميزة عن غيره، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتشاركه البطولة ياسمين عبد العزيز.

كما يستعد للجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»، الذي حقق جزأه الأول نجاحاً ملحوظاً عندما عُرض عام 2017، ويدور حول شخصين يعملان في أحد البنوك الخاصة ويقرران سرقته لتحقيق أحلامهما، والجزء الثاني تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد ثروت.

