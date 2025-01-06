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حسين فهمي.. مشغول بـ«حمام العريس»

حسين فهمي.. مشغول بـ«حمام العريس»
6 يناير 2025 20:44

محمد قناوي (القاهرة)
يقوم حسين فهمي حالياً بتصوير دوره في فيلم «حمام العريس»، الذي تدور أحداثه في أجواء كوميدية اجتماعية، حول حمام شعبي تحدث بداخله جريمة، ويمر كل من فيه بالعديد من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، وفريدة سيف النصر، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح. حسين فهمي يشارك في دراما رمضان المقبل، من خلال الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد»، وأعرب عن سعادته بالانضمام للعمل وتقديم شخصية مؤثرة في الأحداث، وأنه كان من المتابعين للجزأين الأول والثاني وأعجب بهما، والمسلسل بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول طبيب تجميل يتقابل مع صاحبة مشروع مستحضرات تجميل، ويرتبطان بعلاقة غرامية، ولكن ظروفهما العائلية تقف عائقاً أمام الزواج، لكنهما يقرّران تحدّي الظروف.
كما يستكمل فهمي تصوير فيلم «قصر الباشا»، ويجسد خلاله شخصية صاحب فندق، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، صدقي صخر، ومحمد القس، تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.
وينتظر حسين فهمي عرض مسلسل «عودة البارون» الذي يتكون من 15 حلقة، بطولة خالد سليم ونهال عنبر وعلاء مرسي، إخراج سامر خضر، ويجسد خلاله شخصية «البارون» الذي يعود إلى مصر، بعد سنوات من الغياب، ليحوم الغموض حول السبب وراء عودته.
 

حسين فهمي
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