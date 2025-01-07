تكنولوجيا جديدة لتدريب الروبوتات

لاس فيجاس (رويترز)

قدم معرض «سي.إي.إس» السنوي في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، لزواره منتجات جديدة منها تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدريب الروبوتات والسيارات بشكل أفضل، ورقائق ألعاب متطورة. وكشف جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، التي تعمل على دمج تقنيات تشغيل شرائح الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عما تسميه إنفيديا نماذج الأساس (كوزموس) التي تولد مقاطع مصورة واقعية يمكن استخدامها لتدريب الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة بتكلفة أقل بكثير من استخدام البيانات التقليدية.