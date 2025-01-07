الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تكنولوجيا جديدة لتدريب الروبوتات

تكنولوجيا جديدة لتدريب الروبوتات
8 يناير 2025 00:55

لاس فيجاس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
دراسة جديدة لـ«تريندز» تستعرض تحوُّلات «التعليم العربي»
جامعة الامارات: إطار عمل لتصفير البيروقراطية بالذكاء الاصطناعي

قدم معرض «سي.إي.إس» السنوي في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، لزواره منتجات جديدة منها تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدريب الروبوتات والسيارات بشكل أفضل، ورقائق ألعاب متطورة. وكشف جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، التي تعمل على دمج تقنيات تشغيل شرائح الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عما تسميه إنفيديا نماذج الأساس (كوزموس) التي تولد مقاطع مصورة واقعية يمكن استخدامها لتدريب الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة بتكلفة أقل بكثير من استخدام البيانات التقليدية.

التكنولوجيا
الروبوتات
السيارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
8 يناير 2025
أشخاص يسيرون قبالة مخبز بالعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
8 يناير 2025
أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
8 يناير 2025
طفلان قرب أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
8 يناير 2025
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
8 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©