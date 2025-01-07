«مهرجان أم الإمارات».. نجاحٌ باهر «فوق الخيال»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «مهرجان أم الإمارات»، مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة، فعاليات نسخته الثامنة، التي تعتبر الأكبر على الإطلاق، بعد نجاح باهر وإقبالٍ مميز، حيث استقبلت الفعالية هذا العام أكثر من 259.000 زائر ممن استمتعوا بتجارب «فوق الخيال» في كلّ من الظفرة والعين وكورنيش أبوظبي، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 31 ديسمبر.

موسم استثنائيّ

انطلقت فعاليات نسخة هذا العام من «مهرجان أم الإمارات» في الظفرة والعين، فيما كانت محطته الأخيرة على كورنيش أبوظبي، حيث شهد ختام موسم استثنائيّ باهر قدّم للجميع ومن مختلف الأعمار مغامرةً كونيةً من وحي عالم المجرات.

وحظي الزوّار، من عائلات وأصدقاء وسيّاح، بفرصة الاستمتاع بتجارب عائلية مفعمة بالمتعة والإثارة والتشويق تحت عنوان «فوق الخيال»، إذ كانت هذه الوجهات الثلاث أشبه بالمجرة الكونية الساحرة.

وشكّل المهرجان للزوار وجهةً ترفيهيةً وغامرةً مع التجارب المسلية وألعاب الإثارة والتشويق والعروض المدهشة إلى جانب المأكولات المتنوعة وغيرها من الأنشطة المناسبة للعائلات، كما قدّم المهرجان الذي استمر لمدة 31 يوماً أكثر من 350 تجربةً فريدةً ومذهلة، بما يجسد مكانته المميزة كمهرجانٍ عائليّ رائد على مستوى المنطقة.

«فوق الخيال»

وقدّم «مهرجان أم الإمارات» العديد من التجارب الترفيهية المميزة، والتي نالت إعجاب العائلات وشجعتهم على معاودة الزيارة، واشتملت وجهات الجذب التي احتضنها المهرجان على متحف «فوق الخيال»، والذي اصطحب الزوار في رحلةٍ عبر الفضاء عبر غرفٍ مصممةٍ على نحو إبداعي، إلى جانب مقابلة والاستمتاع مع فرقة «نينجا كيدز» والتي شكّلت محطةً مفعمةً بالإثارة والمغامرة في عطلة نهاية الأسبوع، و«العجلة العملاقة» ومتاهة «خمس ليال في فريدي» المستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة، فضلاً عن نفق الرياح في«رحلة الفضاء» والذي استقطب عدداً كبيراً من الزوار الذين التقطوا فيه الكثير من الصور المذهلة لذكريات لا تنسى.

شخصيات كرتونية

وتمثلت الإضافة الجديدة في نسخة هذا العام في «مسرح أم الإمارات»، في تواجد الشخصيات الكرتونية المحببة مثل نمبر بلوكس، وفلفول، وميراكولوس، ومستر بين، على خشبة المسرح عروضاً ترفيهية مميزة، في حين، قدّمت تجربة «ألعاب الواقع المعزز من مومينت فاكتوري»، وهي عبارة عن مركزٍ لألعاب الواقع المعزز، تجربةً تفاعليةً وغامرةً بين أرض الواقع والعالم الرقمي.

كرة السلة

وعاد «مركز كرة السلة» الشهير، مشكلاً وجهةً رائعةً لعشاق الرياضة والمنافسة والتحدي من لاعبين وجمهور على حدّ سواء، حيث خاض المغامرون الصغار في حديقة «نينجا كيدز أكشن بارك» المستوحاة من عالم المجرات رحلةً مفعمةً بالطاقة والحيوية، إضافة إلى «ألعاب المهارة»، التي أتاحت لهم فرصة للفوز بجوائز مميزة، كما أضافت العروض على «المسرح المجتمعي» وإيقاعات «دي جي بوث» الموسيقية المزيد من البهجة الاحتفالية.

«حديقة الفضاء»

وشكلت «ألعاب بلانيت المطاطية» للأطفال محطة لعب وترفيه استثنائية، أتاحت لهم إطلاق العنان لمخيلتهم وطاقاتهم، واستمتع الأحبة الصغار باستكشاف «حديقة الفضاء» التي يحمل تصميمها طابع المجرات، كما ترجموا إبداعاتهم في محطات «الفنون والأعمال اليدوية».

مأكولات مبتكرة

واحتضن مهرجان أم الإمارات هذا العام باقةً متنوعةً من علامات المأكولات المبتكرة والحائزة جوائز من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعةٍ مميزة من المطاعم المحلية، مع أكثر من 30 منفذ مأكولات في مناطق الظفرة، والعين، وكورنيش أبوظبي، بما فيها المخبز الأسترالي الشهير بروكي، وميلت سميث الشهيرة بشطائر الجبن المشوية، وباستاسول التي تستحضر نكهات الباستا الإيطالية الأصيلة مما جعل الفعالية بمثابة رحلةٍ في عالم الأطايب والتوليفات الشهية التي تلبي كافة الأذواق.

حفلات غنائية

تصدرت العروض الموسيقية والترفيهية مشهد المهرجان هذا العام مع استضافة باقةٍ من أبرز نجوم المنطقة، حيث أحيا الفنانون حمد العامري وأسعد البطحري وبلقيس احتفالات اليوم الوطني الإماراتي في العين في الأول من ديسمبر، وأطل عيضة المنهالي وحربي العامري على الجمهور في الثاني من ديسمبر، في حين تألقت أميمة طالب على خشبة مسرح المهرجان على كورنيش أبوظبي وسجلت حضورها الأول في أبوظبي، بينما ألهب الفنان السعودي الكبير عايض يوسف الأجواء مع أغنياته العربية المعاصرة. وفي 21 ديسمبر، أضاء النجوم مسلم وسيلاوي والأخرس كورنيش أبوظبي بعروض موسيقية حيّة لا تُنسى، فيما أحيا المطرب المصري الشهير محمد حماقي أمسية رأس السنة بحفلٍ مميز للغاية.