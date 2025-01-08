الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«قصر الإمارات» يضيء على الصحة والعافية

«قصر الإمارات» يضيء على الصحة والعافية
8 يناير 2025 14:41

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن خطته للإضاءة على مستوى الضيافة المتفردة والخدمات عالية المستوى التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي، يحرص فندق «قصر الإمارات» على مواكبة أحدث خطوط العلاجات الصحية عبر استضافة أهم الخبراء العالميين في مجال الصحة، وذلك كجزء من السلسلة السنوية التي يهدف من خلالها إلى الحفاظ على العافية وتعزيز جودة الحياة، من خلال العلاج بتقنية الريكي والتدريب الذهني، وتستمر حتى فبراير 2025.

وبحسب أحدث خطوط التداوي ترتكز الجلسات الشفائية الفردية على الممارسات التقليدية، مثل التأمل ومعالجة العظام، إضافة إلى العلاجات الحديثة، بما يضمن رؤية صحية شاملة لتحقيق التناغم بين العقل والجسم، بما فيها التدليك الانعكاسي الذي يقوم على استخدام مقدار متفاوت من الضغط على مناطق الخلل في الجسم، والعلاج الانعكاسي العضلي الذي يوفر راحة مستمرة، من خلال استخدام الأساليب الطبية الصينية القديمة، والعلاج التقويمي للعظام الذي يعمل على تحسين وظيفة المفاصل لتعزيز عملية المداواة الطبيعية للجسم.

 

أخبار ذات صلة
بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"
وزارة الصحة تحصد جائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية


وتستهدف جلسات التدريب المخصصة والقائمة على علم الحركة مختلف عضلات الجسم لتحديد نقاط القوة والضعف، وتشمل علاج الوجه على الطريقة الفييتنامية والإجهاد المضاد الذي يركز على الوجه، وإرخاء الجهاز العصبي لإتاحة تدفق الطاقة بحرية عبر كامل الجسم.

وتقول خبيرتا الصحة والعافية، غايد فون فلاساك وشايليني، إن تقنية الريكي والعلاج بالطاقة من أفضل علاجات المفاصل والرقبة، بحيث يساعدان الأشخاص على التخلص من الألم النفسي والجسدي، من خلال تجارب الشفاء المعمّق، وتجديد النشاط لتعزيز استرخاء العضلات، وتحقيق التوازن الروحي لاستعادة طاقة الحياة، وتسهيل تدفق الطاقة الأمثل عبر الجسم. 

قصر الإمارات
الصحة
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
اليوم 09:51
ميثاء القبيسي تكسب لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
الرياضة
ميثاء القبيسي تكسب لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
اليوم 17:00
الإمارات تدين بأشد العبارات نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان
علوم الدار
الإمارات تدين بأشد العبارات نشر حسابات إسرائيلية خرائط مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان
اليوم 16:45
6 مؤتمرات عالمية تستضيفها الإمارات للمرة الأولى في 2025
علوم الدار
6 مؤتمرات عالمية تستضيفها الإمارات للمرة الأولى في 2025
اليوم 16:40
M42 توسع خدمات مستشفى الشيخ سلطان بن زايد لتشمل جميع أفراد المجتمع
علوم الدار
M42 توسع خدمات مستشفى الشيخ سلطان بن زايد لتشمل جميع أفراد المجتمع
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©