«قصر الإمارات» يضيء على الصحة والعافية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خطته للإضاءة على مستوى الضيافة المتفردة والخدمات عالية المستوى التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي، يحرص فندق «قصر الإمارات» على مواكبة أحدث خطوط العلاجات الصحية عبر استضافة أهم الخبراء العالميين في مجال الصحة، وذلك كجزء من السلسلة السنوية التي يهدف من خلالها إلى الحفاظ على العافية وتعزيز جودة الحياة، من خلال العلاج بتقنية الريكي والتدريب الذهني، وتستمر حتى فبراير 2025.



وبحسب أحدث خطوط التداوي ترتكز الجلسات الشفائية الفردية على الممارسات التقليدية، مثل التأمل ومعالجة العظام، إضافة إلى العلاجات الحديثة، بما يضمن رؤية صحية شاملة لتحقيق التناغم بين العقل والجسم، بما فيها التدليك الانعكاسي الذي يقوم على استخدام مقدار متفاوت من الضغط على مناطق الخلل في الجسم، والعلاج الانعكاسي العضلي الذي يوفر راحة مستمرة، من خلال استخدام الأساليب الطبية الصينية القديمة، والعلاج التقويمي للعظام الذي يعمل على تحسين وظيفة المفاصل لتعزيز عملية المداواة الطبيعية للجسم.







وتستهدف جلسات التدريب المخصصة والقائمة على علم الحركة مختلف عضلات الجسم لتحديد نقاط القوة والضعف، وتشمل علاج الوجه على الطريقة الفييتنامية والإجهاد المضاد الذي يركز على الوجه، وإرخاء الجهاز العصبي لإتاحة تدفق الطاقة بحرية عبر كامل الجسم.



وتقول خبيرتا الصحة والعافية، غايد فون فلاساك وشايليني، إن تقنية الريكي والعلاج بالطاقة من أفضل علاجات المفاصل والرقبة، بحيث يساعدان الأشخاص على التخلص من الألم النفسي والجسدي، من خلال تجارب الشفاء المعمّق، وتجديد النشاط لتعزيز استرخاء العضلات، وتحقيق التوازن الروحي لاستعادة طاقة الحياة، وتسهيل تدفق الطاقة الأمثل عبر الجسم.