«F1» في السينما العالمية يونيو المقبل

أبوظبي (الاتحاد) بالشراكة مع «هيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي»، أعلنت «آبل أوريجينال فيلمز Apple Original Films» عن انتهائها من الأعمال الإنتاجية لفيلمها المرتقب «F1»، والذي جرت أعمال تصويره بالتزامن مع «جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1»، ومع انتهاء موسم سباقات الفورمولا في أبوظبي لعام 2024. ومن المقرر أن يبدأ توزيع الفيلم من إنتاج Apple Studios على دور العرض السينمائية بواسطة «وارنر براذرز بيكتشرز» يوم 27 يونيو 2025 في أميركا الشمالية، و25 يونيو 2025 في مختلف أنحاء العالم، وهو من بطولة براد بيت، وإخراج كوزينسكي، ومن إنتاج السير لويس هاملتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا- 1، بالتعاون مع جيري بروكهايمر وتشاد أومان. تمت كتابة السيناريو بواسطة إيرين كروجر المرشح لجائزة الأوسكار، وتدور أحداث الفيلم حول عالم سباقات الفورمولا- 1 في إطار تشويقي، وتحكي قصة سائق سابق في سباقات الفورمولا -1، يلعب دوره براد بيت، إلى جانب دامسون إدريس الذي يجسد دور زميله في APXGP، وهو فريق خيالي في الحلبة يتنافس ضد فرق منافسة ضمن السباق. ويشارك في التمثيل الحائز على الأوسكار خافيير باردم، والمرشحة لجائزة الأوسكار كيري كوندون، والفائز بجائزة إيمي والمرشح للجولدن جلوب توبياس مينزيس، إلى جانب سارة نايلز، وكيم بودنيا، وسامسون كايو. واستمرت فترة إنتاج وتصوير الفيلم في أبوظبي لمدة 29 يوماً في حلبة ياس مارينا ومطار زايد الدولي واستوديوهات twofour54 في المنطقة الإبداعية - ياس، وشارك مع فريق التصوير طاقم مكون من 284 شخصاً، بالإضافة إلى شركة الإنتاج المحلية «إبيك فيلمز»، و15 متدرباً محلياً شاباً، ولجنة أبوظبي للأفلام التي وفرت الدعم من خلال برنامج الحوافز، وهو العمل رقم 170 كعمل ضخم تم إنتاجه وتصويره في أبوظبي، واستفاد من الدعم الذي تقدمه «لجنة أبوظبي للأفلام» منذ بدء تطبيقها لبرنامج الحوافز في عام 2013.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: «نلتزم من خلال جهودنا بتعزيز الشراكات مع فرق وشركات الإنتاج العالمية الرائدة مثل «آبل أوريجينال فيلمز»، حيث اكتسب هذا العمل الإنتاجي اهتماماً دولياً كبيراً، ولفت أنظار العالم للعاصمة أبوظبي، وعملنا على تسهيل إجراءات العمل الإبداعي المكثف في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا -1 لعام 2024، والذي بدوره أدى إلى إنتاج فيلم F1 كواحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة». وأضاف: «نتطلع إلى رؤية المعالم السياحية الجاذبة في العاصمة الإماراتية على الشاشة الكبيرة، وإلى مزيد من التعاون المستقبلي مع «آبل أوريجينال فيلمز».



وأشار إلى البيئة الآمنة والغنية بالمواهب التي تزخر بها أبوظبي، إلى جانب الحوافز والدعم المالي واللوجستي المُقدم من «لجنة أبوظبي للأفلام».

قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: «سعدنا بدعم العمل الإنتاجي الخاص بالفورمولا- 1، والذي شهد زيارة طاقم العمل والممثلين العالميين للدولة في 3 مناسبات منفصلة، واستغرق العمل 29 يوماً من الإنتاج الميداني، كما تضمن عدداً من المواهب الإماراتية التي ساهمت بدعم العمل الإنتاجي، حيث عمل أكثر من 284 من أفراد الطاقم المحلي في هذا العمل الإنتاجي، بالإضافة إلى 15 شاباً شغوفاً حصلوا على فرصة التدريب الميداني في المجموعة، بما في ذلك خمسة شباب إماراتيين، وذلك يعكس التزامنا برعاية ودعم المواهب في الصناعات الإبداعية داخل الدولة».