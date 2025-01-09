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مجسمات فنية تضيء حي دبي للتصميم

مجسمات فنية تضيء حي دبي للتصميم
9 يناير 2025 12:25

دبي (الاتحاد)
يقدم حي دبي للتصميم لزواره ومحبي الفن تجربة مبتكرة من خلال مجسمات Daoun التي تعد جزءاً من فعالية «أضواء دبي»، والتي صمِّمت خصيصاً للعرض خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق. واحتفالاً بمرور 30 عاماً على إطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تنتشر مجسمات Daoun في قلب وجهة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم، بين المبنيين 4 و6، حتى 12 يناير لتضيء سماء المدينة بألوان ساحرة وأنماط تأسر الأنظار.
ويتألف هذا العمل الفني من 3 أبراج مترابطة وقابلة للنفخ، يتراوح ارتفاع كل منها بين 4.5 و7 أمتار. وقد أنشئت باستخدام مادة مطاطية متينة مجهزة بأضواء «ليد» متغيّرة الألوان، احتفاءً بالفن الإماراتي التقليدي لنسج سعف النخيل. وتسلّط هذه المجسمات الضوء على سعف النخيل الذي كان يُستخدم في تشييد المنازل والأسقف وإعداد الأدوات، في خطوة تعكس الإرث الحضاري والثقافي العريق لدولة الإمارات.

 

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