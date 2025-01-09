الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد أمين.. «نُص» بطل شعبي

أحمد أمين
9 يناير 2025 16:26

سعيد ياسين (القاهرة)
يسجل الممثل أحمد أمين حضوره في السباق الرمضاني بمسلسل «النُص»، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، في معالجة درامية تاريخية مستوحاة من كتاب «مذكرات نشال» للباحث أيمن عثمان.
 وقال أمين، إنه يجسد شخصية شاب يدعى «عبدالعزيز النُص» يمارس النشل ثم يقرر التوبة والربح من مصدر حلال، ولكنه يتورط في صراعات وأحداث غامضة، ويتحول من نشال إلى بطل شعبي تتناقل سيرته الأجيال.
 ويتألف العمل من 15 حلقة، وتغير عنوانه من «مذكرات نشال» إلى «النُص»، ويشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي ودنيا سامي وسامية طرابلسي، تأليف شريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.
وأشار أحمد أمين إلى أن مسلسله «ساعته وتاريخه» حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، خصوصاً أن أحداثه تدور في إطار التشويق حول قضايا مهمة شهدتها المحاكم.
وقد تقرر تأجيل تصوير مسلسلين لأحمد أمين، هما «قصة المدينة» الذي يتناول بعض بطولات الجيش المصري، والجزء الثاني من المسلسل الكوميدي الذي عرض في رمضان قبل الماضي «الصفارة»، وجسد فيه شخصية مرشد سياحي يقوم بسرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون» للعودة بالزمن إلى الماضي.

أخبار ذات صلة
تارا عماد.. «لأول مرة» يكشف حقائق زواجها
إلهام الفضالة.. متسلطة في «بيت حمولة»
الدراما الرمضانية
المسلسلات الرمضانية
مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
تنويه من قنصلية الإمارات في اشنطن
علوم الدار
تنويه من قنصلية الإمارات في اشنطن
اليوم 17:29
المدارس الخاصة في دبي تسجل نمواً في أعداد الطلبة
علوم الدار
المدارس الخاصة في دبي تسجل نمواً في أعداد الطلبة
اليوم 17:29
رواد الفضاء، بوتش ويلمور، نيك لاهاي، دون بيتيت وسوني ويليامز على متن محطة الفضاء الدولية
الترفيه
الرائدان العالقان في محطة الفضاء الدولية يطمئنان بشأن وضعهما
اليوم 17:25
دبا يطارد صدارة «دوري الأولى» من ملعب حتا
الرياضة
دبا يطارد صدارة «دوري الأولى» من ملعب حتا
اليوم 17:19
سارة الأميري تشارك في مؤتمر "الألكسو" لوزراء التربية والتعليم العرب
علوم الدار
سارة الأميري تشارك في مؤتمر "الألكسو" لوزراء التربية والتعليم العرب
اليوم 16:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©