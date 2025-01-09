أحمد أمين.. «نُص» بطل شعبي

سعيد ياسين (القاهرة)

يسجل الممثل أحمد أمين حضوره في السباق الرمضاني بمسلسل «النُص»، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، في معالجة درامية تاريخية مستوحاة من كتاب «مذكرات نشال» للباحث أيمن عثمان.

وقال أمين، إنه يجسد شخصية شاب يدعى «عبدالعزيز النُص» يمارس النشل ثم يقرر التوبة والربح من مصدر حلال، ولكنه يتورط في صراعات وأحداث غامضة، ويتحول من نشال إلى بطل شعبي تتناقل سيرته الأجيال.

ويتألف العمل من 15 حلقة، وتغير عنوانه من «مذكرات نشال» إلى «النُص»، ويشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي ودنيا سامي وسامية طرابلسي، تأليف شريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

وأشار أحمد أمين إلى أن مسلسله «ساعته وتاريخه» حقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، خصوصاً أن أحداثه تدور في إطار التشويق حول قضايا مهمة شهدتها المحاكم.

وقد تقرر تأجيل تصوير مسلسلين لأحمد أمين، هما «قصة المدينة» الذي يتناول بعض بطولات الجيش المصري، والجزء الثاني من المسلسل الكوميدي الذي عرض في رمضان قبل الماضي «الصفارة»، وجسد فيه شخصية مرشد سياحي يقوم بسرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون» للعودة بالزمن إلى الماضي.