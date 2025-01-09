نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي تباع في مزاد

تُباع في مزاد يقام في 6 مارس في باريس نسخة من القانون المدني الفرنسي كان يحتفظ بها نابوليون بونابرت الذي كان خلال حكمه وراء اعتماد فرنسا هذه المجموعة من القوانين في بداية القرن التاسع عشر، على ما أعلنت دار «تاجان» الخميس.

وخمّنت «تاجان» بما يراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو قيمة هذا المجلّد، وهو «نسخة شخصية مخصصة للقنصل الأول نابوليون بونابرت من الطبعة الأصلية للقانون المدني».

وتُطرَح هذه النسخة الثمينة للبيع ضمن مجموعة من الكتب الأخرى والمخطوطات القديمة.

وأوضحت «تاجان» في بيان أن «هذه النسخة المطبوعة على ورق رق كبير وتحمل الحرفين الأولين من اسم القنصل الأول، هي الوحيدة الموجودة في حوزة جهة خاصة.

وبقيت هذه النسخة منذ سقوط الامبراطورية لدى عائلة واحدة متحدرة من أحد أتباع نابوليون المخلصين هو إتيان شارفيه، مدير قصر سان كلو، بالقرب من باريس، حيث ترك نابوليون هذه النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا عام 1814.

وتؤكد صحةَ النسخة رسالة بخط يد نجله جان بيار شارفيه، تُباع معها.

وعندما تولى نابوليون بونابرت السلطة عام 1799، جعل وضعَ قانون مدني موحد إحدى أولوياته. وفي عام 1800، عيّن حقوقيين لتولّي هذه المهمة. وأُصدرت كل القوانين الواردة فيه في مارس 1804.

وقال نابوليون عام 1815 لأحد آخر رفاقه هو الجنرال مونتولون في جزيرة سانت هيلينا التي نُفِيَ إليها بعد هزيمته على أيدي تحالف بقيادة المملكة المتحدة، ما لن يمحوه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني.