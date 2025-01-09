نسرين طافش.. إعلامية «من دون مقابل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض نسرين طافش السباق الرمضاني 2025 بمسلسل «من دون مقابل»، وتجسد شخصية إعلامية شهيرة تقدم برنامجاً جماهيرياً ترصد خلاله العديد من القضايا الاجتماعية.

ويشاركها بطولة المسلسل هاني رمزي وداليا البحيري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر طافش عرض فيلمها الجديد «في القلب»، وتجسد شخصية سيدة خضعت لعملية نقل قلب من امرأة متوفاة، وتنشأ قصة حب بينها وبين رجل أعمال ثري، ثم تكتشف أنها تحمل قلب زوجته الراحلة. ويشاركها بطولته خالد سليم وهالة فاخر، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.

وأعربت نسرين عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول فيلمها «الدشاش» الذي شاركت بطولته مع محمد سعد، والذي يعرض حالياً في صالات السينما العربية، وتدور قصته في إطار تشويقي حول شخص تغيرت حياته بسبب حادث تعرض له، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.