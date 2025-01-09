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الترفيه

مي عز الدين تعود للمنافسة الرمضانية

مي عز الدين
10 يناير 2025 01:02

محمد قناوي (القاهرة) 

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بعد غياب عامين، تعود مي عز الدين للمنافسة في الدراما الرمضانية 2025 بمسلسل «الحب كله»، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة حول مافيا تجارة العملة.
ويشاركها في بطولته كل من آسر ياسين، دياب، وأشرف عبدالباقي، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
وقد شاركت عز الدين في رمضان 2024، ضيفة شرف في مسلسل «كوبرا» الذي لعب بطولته محمد إمام، وكان آخر أعمالها الرمضانية مسلسل «سوق الكانتو» مع أمير كرارة.
ومؤخراً لعبت عز الدين بطولة مسرحية «قلبي وأشباحه»، وقدمت خلالها شخصية «عفريتة» في إطار كوميدي، وشاركها البطولة عمرو يوسف.

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