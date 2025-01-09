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«مهرجان الشيخ زايد» يتألق بحفلات مسرح النافورة

«مهرجان الشيخ زايد» يتألق بحفلات مسرح النافورة
9 يناير 2025 21:18

أبوظبي (الاتحاد)
يحتفي مهرجان الفنون والزهور ضمن مهرجان الشيخ زايد بالأصوات الإماراتية، ويستضيف أروى أحمد وسيف العلي ومعضد الكعبي على مسرح النافورة. ويؤكد مهرجان الشيخ زايد من خلال هذا البرنامج الفني الغني رؤيته في تقديم تجربة فنية ممتعة ترتقي بالذائقة الموسيقية للجمهور، حيث يجمع بين عراقة الفن وأصالة الطرب، ليحظى الزوار بأمسيات لا تُنسى على مدار فعالياته.ويقدم الفنان سيف العلي، أولى الحفلات في 10 يناير، وهو من أبرز الأصوات الشبابية الإماراتية، ونجح في ترك بصمة خاصة به في المشهد الموسيقى المحلي من خلال عزف ألوان موسيقية متعددة تجمع بين النغمات الموسيقية الشرقية والإماراتية الأصيلة والألحان العصرية.
ويلتقي جمهور المهرجان في 11 يناير مع الفنانة أروى أحمد، التي تعتبر من أبرز الأصوات في الساحة الفنية الخليجية، وتحظى بقاعدة جماهيرية واسعة بفضل أغانيها المميزة التي تتنوع بين الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة.
ويختتم مهرجان الفنون والزهور سلسلة الحفلات الغنائية مع الفنان معضد الكعبي في 17 يناير. ويُعرف الكعبي بصوته العذب وقدرته على تقديم أغانٍ تحمل في طياتها الكثير من الانتماء للهوية الإماراتية والخليجية. 
ويوفر مهرجان الفنون والزهور فعاليات موسيقية أخرى تتنوع بين حفلات الكورال والأوركسترا، وتمزج العروض بين الفن الكلاسيكي والحديث.

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