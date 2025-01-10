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الترفيه

النجم أليك بالدوين يرفع دعوى ضد الإدعاء في قضية "راست"

الممثل الأميركي أليك بالدوين (يسار) يحضر محاكمته
10 يناير 2025 10:40

رفع الممثل الأميركي أليك بالدوين دعوى قضائية اتهم فيها من حاولوا مقاضاته بتهمة قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم "راست" بانتهاك الحقوق المدنية والملاحقة القضائية الكيدية، بمن فيهم المدعي الخاص كاري موريسي ومدعية سانتا في ماري كارماك-ألتويس.
 وفي بيان قدمته لوكالة "بي إيه ميديا"، قالت موريسي:"في أكتوبر 2023، أصبح فريق الادعاء على علم بأن السيد بالدوين ينوي رفع دعوى مدنية مضادة". وقد تم عرض الدعوى القضائية بعد أقل من شهر من قيام موريسي بسحب استئناف ضد قرار المحكمة الذي أسقط تهمة القتل غير العمد ضد بالدوين، وذلك بعد حادث إطلاق النار على هاتشينز في موقع تصوير فيلم "راست" في سانتا في عام 2021.وكان بالدوين، النجم الرئيسي والمنتج المشارك للفيلم، يوجه مسدسا عندما انطلقت رصاصات من المسدس مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج جويل سوزا.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الممثل الأميركي إليك بالدوين
دعوى قضائية
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