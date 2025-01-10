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الترفيه

"بلو أوريجن" ترجئ رحلة صاروخ "نيو غلين" إلى الفضاء

أرشيفية
10 يناير 2025 15:02

أرجئت بضعة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية الرحلة الأولى لصاروخ "نيو غلين" الفضائي التابع لـ"بلو أوريجن"، وفق ما أعلنت الخميس الشركة المملوكة لمؤسس "أمازون"جيف بيزوس.

وأوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني أن الإطلاق الذي كان مقررا الجمعة لن يحصل "قبل 12 يناير على أقرب تقدير بسبب الظروف البحرية في المحيط الأطلسي"، حيث يُفترض أن يهبط محرّك الدفع.

وأفادت بأن "نافذة الإطلاق التي تمتد ثلاث ساعات تفتح عند الساعة الأولى فجر الأحد بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ)" من قاعدة كاب كانافيرال للفضاء في فلوريدا.
ولم تُحَدَّد نافذة أخرى في الوقت نفسه من يوم الاثنين، وفقا للهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية.
وكانت الرحلة الأولى لهذا الصاروخ القوي القابل لإعادة الاستخدام جزئيا، مرتقبة منذ سنوات، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وفي حال تكللت عملية الإطلاق بالنجاح، ستكون أول رحلة لشركة "بلو أوريجن" إلى المدار. وتنظَم الشركة منذ سنوات بواسطة صاروخها "نيو شيبرد" رحلات سياحة فضائية تحمل عددا من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد الحدود النهائية لكوكب الأرض. 
وقالت المحللة في قطاع الفضاء لورا فورزيك في نهاية الأسبوع الفائت لوكالة فرانس برس إن الشركة تريد "أن يسير كل شيء بطريقة ممتازة".
واعتبرت أن هذه الرحلة الأولى ستمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة "بلو أوريجن" ولقطاع الفضاء".
وأوضحت أن الشركة ستتمكن بفضل هذا الصاروخ ذي القدرة الكبيرة من "المنافسة في مجال (إرسال) الأقمار الاصطناعية وتوصيلها ونقلها" في الفضاء، وكذلك في مجال "نقل رواد فضاء".

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المصدر: وكالات
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