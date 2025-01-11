دنيا سمير غانم.. «عايشة الدور»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان بعد غياب عامين بمسلسل «عايشة الدور»، تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويدور في إطار كوميدي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، وتجسد فيه شخصية فتاة تقع في غرام شاب يفوقها على جميع المستويات، وتدخل في العديد من المغامرات. وكشفت دنيا عن أنه تقرر عرض فيلمها «روكي الغلابة» خلال الصيف المقبل بعد تأجيله أكثر من مرة، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب أربعة أعوام منذ قدمت فيلم «تسليم أهالي» عام 2022، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، ومحمد ثروت، وسلوى عثمان ومحمد رضوان وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، حيث تجسد فيه شخصية فتاة ريفية تمارس الملاكمة، وتعمل حارسة شخصية لأحد رجال الأعمال، وتتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يذكر أن دنيا شاركت في الأسبوع الأول من يناير ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرحية «مكسرة الدنيا» مع محمد ثروت وكريم عفيفي ومريم الجندي وسامي مغاوري وإخراج أحمد الجندي، وجسدت فيها شخصية فتاة تقود فريقاً للسيرك، وهي المسرحية الثانية التي تقدمها في مشوارها بعد «أنستونا» مع بيومي فؤاد وكريم عفيفي وإخراج خالد جلال.