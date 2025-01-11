باسم ياخور.. مغامر في عالم افتراضي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض باسم ياخور الموسم الرمضاني المقبل بعملين دراميين، الأول «السبع»، ويجسد في المسلسل شخصية شاب يعيش مغامرات مليئة بالألغاز داخل عالم افتراضي غامض. وتناقش الأحداث حياة الغجر ويقع حدث مأساوي يعود من الماضي ليؤثر على جميع الشخصيات، تأليف سيد رضا حامد، وإخراج رضا سليم، ويشارك في البطولة عبد المنعم عمايري وأمل عرفة.

والمسلسل الثاني بعنوان «سيروم»، ويقدم باسم ياخور خلاله دور رجل غامض يتحكم بمصائر الشخصيات من حوله بأسلوب أشبه بلعبة الماريونيت، وتدور الأحداث في إطار نفسي حول الطمع والجشع، مع استكشاف الجوانب المظلمة للنفس البشرية، تأليف محمود حناوي ومحمود إدريس، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة سلوم حداد وشكران مرتجي.

على جانب آخر، أعرب باسم ياخور عن سعادته بنجاح مسلسل «المهرج»، الذي عُرض مؤخراً من 10 حلقات، وتناول قصة بوليسية، وجسد فيه شخصية محامٍ يقتحم عوالم بوليسية مشوّقة وجريمة محيرة، ثم يبدأ في تحليل خيوط الحكاية لدوافع تخص علاقته بهذه الجناية، وشارك في بطولته خالد القيش، وأمل بوشوشة.