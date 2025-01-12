«مهرجان الشيخ زايد» يتسلم شهادات «غينيس» لـ6 أرقام قياسية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد «مهرجان الشيخ زايد» في أبوظبي، مساء أول من أمس على مسرح النافورة، حفل تسليم شهادات «غينيس» بعد الإنجاز الذي حققه المهرجان بتحطيمه 6 أرقام قياسية جديدة في سجله ضمن الموسوعة العالمية خلال الاحتفالات بمناسبة العام الجديد. ما يعزز مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات العالمية التي تمزج بين الإبداع والترفيه.

أقيم حفل توثيق الإنجازات بحضور كل من محمد سيف النيادي، مدير عام «مهرجان الشيخ زايد»، وعبدالله مبارك المهيري، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وسط أجواء احتفالية تعكس عظمة الإنجاز. ونجح «مهرجان الشيخ زايد» في حفل العام الجديد في تقديم تجربة فريدة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والجمال الفني، ليؤكد مكانته كواحد من أهم الوجهات العالمية التي تمزج بين الإبداع الثقافي والتفوق التقني.

وفي الأول من يناير 2025، حقق «مهرجان الشيخ زايد» الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، بالتعاون مع شركتي روجيري وAG Drones FZ LLC، بتحقيق أرقام قياسية عالمية مذهلة، تتضمن أكبر عدد من عروض الألعاب النارية في 24 ساعة بمكان واحد، أكبر عدد من تشكيلات صور الألعاب النارية المتكررة خلال دقيقة واحدة، أكبر عدد من الشموع على مروحة دوارة، أكبر عرض راقص جوي باستخدام طائرات الدرون، أكبر جملة جوية مكتوبة باستخدام طائرات الدرون، أكبر كلمة جوية مكونة من طائرات متعددة الدوارات. الأمر الذي يؤكد دور المهرجان كمنصة للإبداع والابتكار، ما يعكس روعة الاحتفالات في الإمارات على مستوى عالمي.

واختتم الحفل بتقديم شهادات موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» للمسؤولين عن الإنجازات في المهرجان، ومع توثيق هذه الأرقام، يواصل «مهرجان الشيخ زايد» تأكيد مكانته كحدث عالمي يجمع بين التراث والابتكار، والإبداع الفني، ليظل أيقونة ثقافية وترفيهية على مستوى العالم.

ذروة الابتكار

وقال ممثل «غينيس» خلال الاحتفالية: نيابة عن موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، أود أن أهنئ «مهرجان الشيخ زايد» على تحقيقه إنجازات استثنائية وتحطيم 6 أرقام قياسية جديدة خلال احتفالات رأس السنة لعام 2025. هذه الأرقام القياسية، التي شملت عروض الألعاب النارية المبهرة وتشكيلات الدرون المذهلة، تمثل ذروة الإبداع والدقة والابتكار.

وأضاف: لقد أظهر «مهرجان الشيخ زايد» مرة أخرى للعالم قوة العمل الجماعي والابتكار التكنولوجي الذي يعكس روح الإمارات الطموحة. وتسجيل هذه الإنجازات في موسوعتنا لا يُبرز فقط تميز المهرجان بل يضع أبوظبي في الصدارة العالمية كوجهة للاحتفالات والأحداث الكبرى.

وقال محمد سيف النيادي، مدير عام «مهرجان الشيخ زايد»: أعتز بهذا الإنجاز الجديد، ونحن فخورون جداً بتحقيق المهرجان 6 أرقام قياسية جديدة في كتاب «غينيس للأرقام القياسية»، وذلك خلال احتفالات رأس السنة 2025. وهذا الإنجاز هو شهادة حقيقية على التزام المهرجان بتقديم تجارب استثنائية تجمع بين الأصالة الإماراتية والإبداع العالمي.

وتابع: لقد عملنا جاهدين على تقديم عروض فريدة ومبهرة للجمهور، ونجحنا بفضل جهود فريق العمل والتعاون الكبير مع الشركاء، في ترسيخ اسم المهرجان كواحد من أبرز الأحداث الثقافية والترفيهية في العالم. مؤكداً أن هذه الأرقام القياسية ليست مجرد أرقام، بل تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز دور الإمارات وجهة عالمية للإبداع والتميز.

لوحة إبداعية

شهد حفل العام الجديد في «مهرجان الشيخ زايد» ليلة مبهرة امتزجت فيها الموسيقى والفنون البصرية والعروض الثقافية في لوحة إبداعية أبهرت الحضور. وبلغ الحفل ذروته برسم أكبر لوحة في العالم باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون، محققاً إنجازاً جديداً دخل موسوعة «غينيس للأرقام القياسية». وأضاءت طائرات الدرون السماء في عرض مذهل استمر لمدة 20 دقيقة، حيث شاركت 6000 طائرة في تقديم لوحات بصرية خلابة جسدت مزيجاً رائعاً من التكنولوجيا والإبداع الفني. كما تم تسجيل رقم قياسي عالمي آخر بتشكيل أكبر كلمة جوية باستخدام طائرات الدرون، حملت رسالة تعكس الإرث الإماراتي ورؤية الدولة الملهمة.

ومن بين اللحظات التي أسرَت قلوب الجمهور، كان عرض أكبر هيكل مروحة مضاء بالشموع، الذي أضاف لمسة ساحرة بمزيج متناغم من الضوء والتصميم الإبداعي، ليقدم تجربة لا تُنسى للحضور.

رمز الإبهار

تألقت سماء الوثبة بأضخم عرض للألعاب النارية في العالم، استمر لمدة 53 دقيقة من الإبهار المتواصل، حيث سجل المهرجان رقماً قياسياً عالمياً لأكبر عدد من عروض الألعاب النارية خلال 24 ساعة. وتخلل العرض إطلاق أكثر من 50 ألف طلقة نارية تناغمت مع الموسيقى، لتخلق أجواء احتفالية لا مثيل لها. كما حققت الألعاب النارية إنجازاً آخر بتسجيل رقم قياسي عالمي لأكثر تشكيلات صور متكررة في دقيقة واحدة، ما جعل الحفل رمزاً للإبداع والإبهار.