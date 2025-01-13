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مهرجان أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «شنغهاي الصيني الدولي للفنون»

مهرجان أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «شنغهاي الصيني الدولي للفنون»
13 يناير 2025 16:30

أبوظبي (الاتحاد) 
تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وقّعت هدى إبراهيم الخميس، المؤسس والمدير الفني للمهرجان، بحضور تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم تاريخية لأول مرة في العالم العربي، مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ممثلاً برئيسه لي مينغ، في قصر الإمارات بأبوظبي.ووقِّعت هذه المذكرة التاريخية في إطار شراكة استراتيجية استثنائية تفتح فصلاً جديداً من التعاون الثقافي والتفاهم بين الدولتين الصديقتين الإمارات والصين، وتأتي احتفالاً بمرور 4 عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية الراسخة بينهما. وينسج التعاون بين مهرجان أبوظبي ومهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ترجمةً لبنود مذكرة التفاهم هذه، في إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة وأعمال إنتاج مشتركة وبرامج تبادل ثقافي للمرة الأولى في العالم العربي.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «تمثّل هذه الشراكة الرائدة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سابقة تاريخية للعالم العربي، انعكاساً للدور المحوري الذي يؤديه مهرجان أبوظبي من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية». وتابعت: «إن توسّع شراكاتنا الاستراتيجية إلى شنغهاي يسمح لنا بتسخير القوة التحويلية للفنون لبناء جسور التعاون الدولي والاحتفال بالإبداع وتعميق روابط الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والصين. معاً، نقود عصراً جديداً من التعاون الثقافي الذي يلهم المجتمعات حول العالم، ويقوّي الروابط فيما بينها ويثريها».

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