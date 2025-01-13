الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«السوق الشعبي».. إطلالة على حياة الأجداد

السوق الشعبي يحاكي أجواء الفرجان قديماً (تصوير: أشرف العمرة)
14 يناير 2025 01:38

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
ضمن أجواء عالمية، تتواصل فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» الذي يتألق في منطقة الوثبة مستقطباً جماهير عديدة للاستمتاع بأنشطته المتنوعة وخوض تجارب تفاعلية ممتعة والتعرف على ما تركه الأجداد من موروث حضاري، عبر العديد من الأجنحة والاستعراضات الفنية والمسابقات. ويشكل الحدث العالمي إطلالة على حضارات العالم ومناسبة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ودعوة للاحتفاء بالعادات والتقاليد والممارسات الحية والحرف التراثية الإماراتية، وما ترمز إليه من قيَم ومُثل عليا، واستكشاف إرث الأجداد الذي يستند عليه في التطلعات نحو المستقبل.

حرف يدوية
يُظهر المهرجان مكونات أساسية من الموروث الثقافي والشعبي الإماراتي كالحرف اليدوية والتجار، ضمن إطار «السوق الشعبي» الذي يعكس بما يضم من منتجات، بعضاً من مكونات الحياة الإماراتية القديمة، حيث تعرض دكاكين السوق المنتجات التقليدية التي صُنعت يدوياً لتحاكي الماضي العريق، والتي روعي فيها التنوع لتعرّف الزوار على أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات اللاتي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن، وأورثتها للأجيال.
تجربة أصيلة
تستقبل رائحة البخور والعطور زوار السوق الذي يقع في قلب «مهرجان الشيخ زايد» ويتوفر على 50 محلاً، حيث يجد الزائر نفسه أمام تجربة تسوّق أصيلة، حيث الحلويات والبهارات المصنوعة يدوياً، والمطرزات والعسل والبهارات والألعاب ومواد التجميل والعطور، وأدوات كانت تُستعمل في السابق كالراديو القديم والأكسسوارات والمنسوجات وكل ما يوحي إلى زمن الأجداد. 

أسلوب حياة
 تدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية «الأسر المواطنة»، حيث خصِّص محل لكل أسرة كي تعرض أهم منتجاتها التي تجسد التراث الإماراتي، منها المشغولات اليدوية ودلال القهوة والأواني والدخون والعطور والملابس التراثية والبهارات والأكسسوارات والشيلة والعباءة والمنتجات الطبيعية والتمور وأطقم الضيافة المتنوعة والمفارش والحلوى. وتتزين الدكاكين بمجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تعزز عناصر التراث والماضي الإماراتي، مثل البرقع الإماراتي، والمداخن التي تفوح منها روائح جميلة، والحقائب الممزوجة بالخرز والخيوط المزركشة، ودلال القهوة والشاي التي صُنعت ونُقشت يدوياً بشكل يعكس الطابع التراثي والذهب والثوب الإماراتي والكندورة والعباءة، وسواها الكثير. 

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ14 لـ«معرض عطايا»
«الدعم الاجتماعي» تعلن «أبوظبي الأول» شريكاً لـ«سلفة الزواج»

نهكات
تشارك الشيف لمياء آل علي بمجموعة من البهارات التراثية المحلية، وابتكرت مجموعة من الخلطات الصحية لاستقطاب الأطفال نحو الطعام الصحي، ومنه السمن وأنواع مختلفة من البهارات والقهوة والخلطات العلاجية، مشيرة إلى أنها وزوجها يعملان على الترويج للبهارات الإماراتية بهدف نقلها للعالمية. 
عادات والتقاليد
عائشة الكعبي مشاركة بالذهب والثوب الإماراتي وأنواع مختلفة من الزي الإماراتي، وقالت إنها تحرص سنوياً على المشاركة ضمن السوق لتُظهر جانباً من مظاهر الحياة قديماً، إلى جانب العادات والتقاليد المتأصلة في المجتمع. ومن هذه المظاهر الجميلة التي ارتبطت بطقوس الزواج والأعراس «زهبة العروس» ليشكل المهرجان إطلالة على الماضي والعادات العريقة.

سفيرة التراث
لا تقتصر مشاركة خديجة الطنيجي على عرض المنتجات التجميلية وتشكيلة واسعة من العطور والبخور التي تعدها بنفسها، وإنما تعمل على شرح وتوضيح ما تقوم به للزوار، ساردة ما كانت الأمهات والجدات يعددنه من أدوات زينة وكل ما يحتاجه العرس من مأكولات شعبية وملابس وزينة. وأكدت أن قيمة التكافل والتراحم والبساطة كانت تغلب على المناسبات السعيدة، لتسرد بذلك تاريخ حضارة وأسلوب حياة. وتعرض الطنيجي مجموعة من الأزياء والمجوهرات والدخون والعطور التي تصنعها بيديها، وتكون سعيدة بمشاركتها مع زوار المهرجان لتؤكد أنها سفيرة التراث بامتياز.

مهرجان الشيخ زايد
أبوظبي
الحرف التراثية
التراث
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
13 يناير 2025
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
علوم الدار
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
13 يناير 2025
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
اليوم 00:03
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
اليوم 01:41
أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©