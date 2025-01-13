«الفجيرة للفنون».. تنظم «ليلة عود»

الفجيرة (وام)

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حفلاً موسيقياً بعنوان «ليلة عود» يومي 11 و12 يناير الجاري، في مسرحي بيت الفن ودبا الفجيرة، بحضور جماهيري ومشاركة طلاب آلة العود بالأكاديمية.

وأشاد علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، بالدعم الكبير الذي تحظى به الفنون والثقافة في إمارة الفجيرة؛ بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية، مشيراً إلى جهود الأكاديمية في تطوير المواهب الموسيقية وإحياء التراث العربي، بالإضافة إلى التزامها بالتميز الفني.

وقدم طلاب الأكاديمية، بقيادة الأستاذة آمال، مُدرّسة آلة العود، خلال الحفل مجموعة من المقطوعات المميزة، مثل «ليالي الأندلس»، و«يا رايح وين مسافر»، و«كلمات»، إلى جانب مقطوعات إماراتية أصيلة.

كما قدمت المطربة أليسار السعيد، مُدرّسة الغناء بالأكاديمية، عدداً من الأغاني، التي تعزز مكانة الموسيقى العربية والحفاظ على الهوية الثقافية.