«تحقيق أمنية» تُسعد 44 طفلاً في الأردن ومصر

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور سمو حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لـ «تحقيق أمنية»، احتفلت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تحقيق أمنيات 44 طفلاً وطفلة يعانون أمراضاً خطيرة ومهددة للحياة في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية. أُقيمت الفعاليات، بحضور سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وفريق عمل المؤسسة، حيث تمّ تحقيق أمنيات 14 طفلاً وطفلة في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالأردن، و16 طفلاً وطفلة في مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة، و14 طفلاً وطفلة في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان.

وتعبيراً عن تقديرها لهذا الإنجاز، قالت سمو الشيخة شيخة: «الفرحة التي نراها في عيون هؤلاء الأطفال تذكير لنا بأن الأمل والطيبة يمكنهما تجاوز أي تحدٍ. تحقيق أمنياتهم ليس مجرد تحقيق أحلام، بل هو منحهم القوة والمحبة والإيمان بأنهم ليسوا وحدهم. معاً، نستطيع أن نصنع مستقبلاً أكثر إشراقاً لكل طفل». وأعربت سموها عن سعادتها الكبيرة بهذا التعاون الإنساني النبيل، وقدّمت شكرها الجزيل للمستشفيات على جهودها الحثيثة في رعاية الأطفال. كما شكرت السفارات الإماراتية على دعمها المستمر، مؤكدةً أن استراتيجية المؤسسة تهدف للوصول إلى الأطفال في العالم العربي وتحقيق أمنياتهم. وقالت سموها: «تجسد هذه الخطوة التزام «تحقيق أمنية»المتواصل بتوفير لحظات من الفرح والأمل للأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية كبيرة، وتعزيز التعاون بين الدول لدعم الأهداف الإنسانية. كما تمثّل شهادة على قوة العطاء والعمل الجماعي في تغيير حياة الأطفال للأفضل».

حضرت الاحتفال في مصر سعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات التي أكّدت أهمية التعاون الإنساني بين الإمارات ومصر، بحضور الدكتور هاني العسالي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ورشا جمال، مديرة مستشفى أبو الريش الياباني. وفي الأردن، حضر الاحتفال سعادة حمد عبدالله المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات، ونسرين قطامش، مديرة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وكرِّمت المستشفيات لدورها البارز في تقديم الرعاية والدعم للأطفال المرضى، وتضمّنت الاحتفالات أنشطة ترفيهية مميزة، مثل عروض الدمى والألعاب التفاعلية، ما أضفى البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم. وحرصت المؤسسة على تحقيق أمنيات تنوّعت بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية والألعاب وغرف النوم المجهّزة وتأمين رحلة لأداء مناسك العمرة.