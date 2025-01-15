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واحة العين سياحة في أحضان الطبيعة والتاريخ

واحة العين سياحة في أحضان الطبيعة والتاريخ
16 يناير 2025 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تحظى واحة العين بإقبال جماهيري كبير، ووصل عدد زائريها خلال النصف الأول من 2024 إلى أكثر من 300 ألف زائر. وتعد الواحة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في فصل الشتاء، وشاهدة على الاستيطان البشري والممارسات الزراعية في المنطقة، ويعود تاريخها لبدايات العصر البرونزي (حوالي 3000) عام قبل الميلاد، وحظيت باهتمام عالمي حتى تم إدراجها في 2011 على لائحة التراث العالمي لـ«اليونسكو».
وتعتبر الواحة متنفساً طبيعياً لأبناء الإمارات والسياح على مدار العام؛ نظراً لما تنعم به من طبيعة ساحرة، وشواهد تاريخية عريقة لا تزال إلى اليوم تحظى بجاذبيتها السياحية، وتضم 147 ألف نخلة، وينمو فيها قرابة 100 نوع من النباتات.

واحة العين
العين
الشتاء
الزراعة
اليونسكو
التراث العالمي
السياحة
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