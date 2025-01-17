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"سبيس إكس" تخسر مركبة فضائية وتلتقط بنجاح معزز الصاروخ "ستارشيب"

سبيس إكس تخسر مركبة فضائية وتلتقط بنجاح معزز الصاروخ "ستارشيب"
17 يناير 2025 09:17

أطلقت شركة سبيس إكس، أمس الخميس، الصاروخ ستارشيب العملاق في أحدث اختبار له، لكن المركبة الفضائية تعرضت للدمار بعد التقاط المعزز العائد إلى منصة الإطلاق بنجاح.

وقالت الشركة، إن محركات المركبة الفضائية الستة بدا أنها توقفت الواحد تلو الأخر، وتم فقدان الاتصال بها بعد 8 دقائق ونصف الدقيقة من بدء الرحلة، وكان من المفترض أن تحلق المركبة الفضائية عبر خليج المكسيك من تكساس في مسار قريب من دوران الأرض مشابه للرحلات الاختبارية السابقة.

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نحو الفضاء

وقد زودت سبيس إكس، المركبة بعشرة أقمار صناعية وهمية للتدرب على إطلاقها ، وكانت هذه أول رحلة للمركبة الفضائية الجديدة والمحدثة.

وقبل دقيقة من ذلك، استخدمت سبيس إكس ذراعيها الميكانيكيتين العملاقتين في برج الإطلاق لالتقاط المعزز العائد، إذ كان المعزز الهابط يحلق فوق منصة الإطلاق قبل أن يتم الإمساك به بواسطة الذراعين .

 

المصدر: وكالات
صاروخ ستارشيب
سبيس إكس
إيلون ماسك
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