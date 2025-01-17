"آبل" توقف مؤقتاً أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص الأخبار

أوقفت شركة "آبل" الخميس العمل بإحدى أدواتها الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتيح للمستخدم تلقي ملخصات للأخبار، بعد تسجيل أخطاء وشكوى في ديسمبر.

بدأت الشركة الأميركية الكبرى خلال هذا الشتاء بنشر نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "آبل إنتلدجنس"، بعد عامين من إطلاق شركة "اوبن ايه آي" برنامج "تشات جي بي تي".

تقوم إحدى الميزات الجديدة بتجميع إشعارات تطبيقات وسائل الإعلام لمستخدمي أجهزة "آبل" الحديثة كـ"آي فون 6"، وتلخيصها.

وبحسب التحديث الذي نُشر الخميس، لم تعد هذه الأداة متاحة مؤقتا. ويُفترض إعادة العمل بها بعد تحسينها.



وقد لخّصت هذه الميزة أخبارا نسبتها إلى "بي بي سي" وتقدّمت "بي بي سي" بشكوى إلى "آبل".



ومع التحديث الذي نُشر الخميس، سيرى المستخدمون الذين يختارون تلقي ملخصات الأخبار الواردة في تطبيقات أخرى، تنبيها إلى أن الميزة لا تزال قيد التطوير وقد تحصل بعض الاخطاء. وسيكون نص هذا التنبيه مكتوبا بخط مائل لتمييزه عن الإشعارات الأخرى. وكانت "آبل" أعلنت عن "آبل إنتلدجنس" في يونيو.