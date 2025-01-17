سيارة كهربائية عملاقة

أحد زوار إكسبو بروكسل يطلع على السيارة الكهربائية العملاقة داسيا في صالة معرض السيارات، والذي استقطب آلاف الزوار المهتمين باستكشاف أحدث الموديلات والتقنيات في عالم السيارات، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة رينو أن داسيا ستضيف المزيد من المركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2027، وتقدم داسيا حالياً طرازاً كهربائياً بالكامل واحداً فقط، وتأمل الشركة أن تكون الأسعار المعقولة للعلامة التجارية عامل جذب لهواة اقتناء السيارات الكهربائية، خاصة مع المنافسة الكبيرة التي تشهدها السوق الأوروبية في هذا المجال. (وكالات)