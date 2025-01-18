مايكل بوبليه يُطرب جمهور «ليالي السعديات» بأجمل أغانيه

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا المطرب وكاتب الأغاني الكندي مايكل بوبليه يوم أمس، حفلاً رائعاً شهد تفاعلاً حماسياً كبيراً من جمهور «ليالي السعديات»، وذلك ضمن سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تُقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بتنظيم من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

شدا المطرب، المعروف بأعماله الناجحة في موسيقى السوينج والجاز، والحائز عدة إسطوانات بلاتينية والذي تجاوزت مبيعاته 75 مليون تسجيل حول العالم، بباقة من أشهر أغانيه، مثل «هفنت مت يو يت، هوم، افري ثنج».

وقد تحدث بوبليه إلى جمهوره في أبوظبي، قائلاً «أبوظبي أتمنى لو أستطيع البقاء هنا للأبد. وبالتأكيد، سأعود مراراً وتكراراً، إنها مدينة رائعة بكل معنى الكلمة، شكراً لحسن الاستضافة».

يتمتع المطرب العالمي بحضوره الجذاب وصوته القوي، الذي يمكنه من أداء الأعمال الكلاسيكية بأسلوبه الخاص، إلى جانب قائمة أغانيه الثرية والشهيرة، وكان الفنان الكندي قد حصل على 5 جوائز جرامي، و15 جائزة جونو، ويمتلك أكثر من 14 مليار مشاهدة عالمياً.

تُعد «ليالي السعديات» إحدى أبرز فعاليات أجندة أبوظبي التي تتضمن جدولاً كبيراً ومتنوعاً من التجارب والعروض العائلية والفنية والرياضية والمهرجانات الثقافية على مدار العام، وتُعزز سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية مكانة الإمارة وجهة مفضلة للاستمتاع بأفضل الفعاليات الترفيهية والفنية، حيث استقطبت حفلاتها السابقة نخبة من الفنانين العالميين، مثل روبي ويليامز وإيبي.

يوفر المسرح المفتوح خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات تقدمها مجموعة من المطاعم المفضلة، إضافة إلى أشهى أصناف القهوة والحلويات.

تُقام الحفلات في جزيرة السعديات، بالقرب من المنطقة الثقافية في السعديات وشواطئ الجزيرة ومنتجعاتها المذهلة، ويبعد مسرحها مسافة قصيرة بالسيارة عن مدن الألعاب العالمية في جزيرة ياس، ووسط المدينة وما يتضمنه من مراكز تسوق ومنشآت ضيافة ومطاعم رائعة.

يُشارك في حفلات «ليالي السعديات»، الممتدة على مدار الأسابيع المقبلة، كل من «فرقة لينينجراد» يوم 24 يناير، وفرقة «بويز تو مين» يوم 25 يناير، والموسيقار عمر خيرت يوم 1 فبراير، ونجمة البوب الأميركية كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير، والنجم الأميركي ليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.