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«اهتم فيّي».. أول أغنية باللهجة اللبنانية لفايز السعيد

فايز السعيد خلال تصوير الفيديو كليب
19 يناير 2025 20:57

أبوظبي (الاتحاد)
قدّم الفنان الإماراتي فايز السعيد تجربته الأولى في الغناء باللهجة اللبنانية، من خلال أحدث أغنياته المصوّرة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان «اهتم فيّي»، ليضيف لمسة جديدة إلى مسيرته الغنائية الحافلة بالنجاحات، وأسلوباً غنائياً أظهر إتقانه في غنائها بأسلوب رومانسي كلاسيكي.
تعاون السعيد في إخراجها مع المخرج اللبناني بسام الترك، الذي صوّرها في دبي ضمن أجواء حالمة رومانسية، مجسداً عمق الأغنية وشفافية معانيها من خلال مشاهد مليئة بالإحساس والرقي، وصورة مميزة تصف كلمات الأغنية بسيناريو جميل يحمل الكثير من المحبة والعتاب في الوقت ذاته.
وحملت أغنية «اهتم فيّي» التعاون الأول بين فايز السعيد والشاعر اللبناني مازن ضاهر، والملحن اللبناني أحمد العقاد، وقام بتوزيعها موسيقياً ماجد ضاهر، فيما قام الموزع عمر الصباغ بعمل المكس والماستر.
وأظهر السعيد من خلال أدائه إتقانه الغناء باللهجة اللبنانية، ما أكسب العمل طابعاً فريداً لاقى إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء منذ اليوم الأول لطرحها وعرضها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، خاصة وأنه قدّمها بإحساس عالٍ وقدرة على التكيف مع لهجات وألوان موسيقية مختلفة، حيث كانت خطوة جريئة تعزّز مكانته كفنان متعدد المواهب. 
وقد تصدر فايز السعيد، مع طرح وعرض الأغنية، قوائم البحث على مختلف المنصات في لبنان والوطن العربي، خاصة وأنه يقدّم هذا اللون للمرة الأولى في مشواره المليء بالنجاحات على صعيد الغناء والتلحين.

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