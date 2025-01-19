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الترفيه

ريهام حجاج.. في «أثينا»

ريهام حجاج
19 يناير 2025 21:44

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تواصل الممثلة المصرية ريهام حجاج حضورها في الموسم الرمضاني للعام الثامن على التوالي، حيث تستعد للمشاركة في رمضان 2025 بمسلسل «أثينا»، والذي تجسد خلاله شخصية قيادية، تسلط الضوء على صراع الأجيال في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتبرز آثار العالم الافتراضي على الحياة اليومية.
العمل، المكون من 15 حلقة، يشهد مشاركة عدد من النجوم، منهم سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، في أول تعاون له مع ريهام.
وكان آخر أعمال ريهام في رمضان 2024، مسلسل «صدفة»، الذي ناقش قضايا التعليم ومخاطر مرحلة المراهقة. وجسدت خلاله شخصية مُدرسة تورطت في زواج غامض، وشاركها البطولة خالد الصاوي وسلوى خطاب، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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