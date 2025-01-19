«متنزه حفيت» لوحات خضراء

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن العاصمة أبوظبي طبيعة خلابة، تتنوع في تناغم ساحر بين الصحارى الممتدة، والسهول الساحلية الساحرة، والجبال الشاهقة، والواحات الخضراء، كما تضم مجموعة استثنائية من المتنزهات الطبيعية البحرية والبرية والمحميات التي تشكل علامة فارقة في السياحة البيئية الخضراء، ويأتي في مقدمتها متنزه جبل حفيت الوطني بمنطقة العين، والذي يعد موطناً للعديد من النباتات، والحيوانات، والطيور التي تعشش بين الشقوق الصخرية، بالإضافة إلى تنوعه البيولوجي الغني، كما يشتهر بمواقعه الأثرية والتاريخية التي تعود إلى آلاف السنين.