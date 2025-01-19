انطلاق الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية في تونس

تونس (وام)

انطلقت الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية، أمس السبت، بمدينة الثقافة في تونس، تحت شعار «زيد في الحس».

تضمن افتتاح «الأيام»، حفلات فردية وجماعية لفنانين عرب وأجانب مع مجموعة من اللقاءات وورش التدريب والحلقات النقاشية.

تقام عروض المهرجان، الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري، على مسرح الأوبرا، ومسرح الجهات، ومسرح المبدعين الشبان، وشارع الحبيب بورقيبة، بعروض من تونس و15 دولة عربية وأفريقية وأجنبية، إلى جانب تقديم 6 عروض كبرى و18 عرضاً شبابياً و4 عروض في الشوارع، إضافة إلى 3 ندوات وورشة عمل.

كما يقام «برنامج المحترفين»، الموجه لصناع الموسيقى، الذي يناقش موضوعات، من بينها إدارة أعمال الفنانين الموسيقيين، والحلول الرقمية لدعم الفنانين.